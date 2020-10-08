Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, на местных выборах 2020 условный барьер 5% преодолевают пять партий.

Так, партию Слуга народа готовы поддержать 17,2% среди тех, кто определился и планирует прийти на голосование, Оппозиционную платформу — За жизнь — 12,6%, Европейскую солидарность — 11,7%, Батькивщину — 7,5% и За будущее — 7,2%.

Почти все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат.

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О готовности принять участие в местных выборах заявили 58% опрошенных. Еще 21% затрудняется ответить, 8% — возможно примут участие, 13% — маловероятно.

Если же ситуация с коронавирусом ухудшится, то на голосование готовы прийти 46% респондентов, 23% колеблются, 9% — возможно придут на участки, а вот 21% — маловероятно.

Для трети опрошенных на местных выборах важнее, прежде всего, кто станет городским/сельским головой и только 13% волнует то, какие партии пройдут в местные советы.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг в течение 4-7 октября. Опросили 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.

25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020. Именные приглашения на выборы УИК должны направлять не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.

Как проверить себя в списке избирателей и что делать, если вас не включили в списки — читайте в материале.

Источник: Социологическая группа Рейтинг