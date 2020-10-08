Местные выборы 2020: почем покупают голоса и что за это грозит

До местных выборов 2020 остается чуть больше двух недель. В то же время растет и количество нарушений, в частности случаев подкупа граждан.

Эта проблема остается очень острой в Украине и ее поднимают чуть ли не на каждых выборах.

Благодаря принятию нового избирательного кодекса есть надежда, что будут фиксировать больше нарушений, а реакция правоохранителей станет более жесткой.

И людям стоит задуматься о том, продавать ли свой голос, ведь ответственность, в первую очередь, будут нести именно они.

Что можно считать подкупом

Согласно закону уголовная ответственность предусмотрена за предоставление неправомерной выгоды избирателю за действия, которые будут совершаться в пользу одного из кандидатов.

Неправомерной выгодой могут быть не только деньги, но и имущество, льготы, услуги и тому подобное, стоимость которых превышает 3% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть сейчас подкупом можно считать любой “подарок” по цене от 65 грн, за который обязывают, например, проголосовать за кандидата.

Обычно подкупом на выборах считают:

голосование за заранее согласованного кандидата;

передачу избирательного бюллетеня другому человеку;

голосование на избирательном участке более одного раза;

заранее согласованный отказ от голосования за кандидата/партию.

Ранее же подкупом считалась только денежное вознаграждение, за указанные действия. Председатель правления ВОО Гражданская сеть ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала Фактам ICTV, что сейчас эту проблему исправили.

— Сейчас само определение предполагает, что подкупом являются не только товары, услуги, ценные бумаги, подарочные сертификаты, но и продукты питания, табачные, алкогольные изделия. Не обязательно осуществлять призыв голосовать или не голосовать за кандидата/партию. Достаточно упоминания его имени, названия политической партии, логотипа или изображения, — говорит Айвазовская.

А “покупать” голоса определенные политсилы и кандидаты привыкли дешево. И вряд ли на местных выборах 2020 что-то изменится.

Цена голоса

Сейчас за голос избирателя предлагают около 200-300 гривен, что на самом деле является смешными деньгами за пять лет у власти. Фактически голос человека покупают за копейки, которых не хватит даже на то, чтобы закупить продукты на месяц.

Иногда кандидаты идут на дополнительные “жертвы”, чтобы получить голоса избирателей. Например, на местных выборах в 2015 году в нашем подъезде предлагали проголосовать за одного из кандидатов, чтобы получить небольшую неправомерную денежную выгоду и заменить почтовые ящики.

Более прибыльным подкупом может быть также создание кандидата-двойника, который зарегистрируется для того, чтобы отводить голоса от настоящего выдвиженца.

— Двойников можно считать подкупом, если будет установлено получение выгоды. В понятии подкуп в отношении избирателя, кандидата, члена комиссии, наблюдателя важным нюансом является выгода, — говорит Айвазовская.

СБУ уже задержала депутата областного совета в Кировоградской области, который заплатил человеку 10 тыс. грн за регистрацию кандидатом-двойником на местных выборах в определенной общине. В этом случае он имел мотив: получить выгоду через введение избирателей в заблуждение.

По словам председателя правления Гражданской сети ОПОРА, известны случаи, когда политтехнологи искали людей с определенным именем и фамилией для регистрации кандидатом на местных выборах. Предлагали за это около $1 тыс.

По состоянию на 18 сентября Нацполиция открыла девять уголовных производств по подкупу избирателей.

— На сегодняшний день уже зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. В ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных преступлениях, из которых девять по ст. 160 УК (Подкуп избирателя), — сообщили в пресс-службе МВД 18 сентября.

Внимание полиции к нарушениям избирательного процесса гораздо больше, хотя местные выборы и считаются наименее важными в Украине.

На 7 октября правоохранители получили 2 913 заявлений о местных выборах. По информации Айвазовской, это в несколько раз превышает сообщения во время последних президентских (614) и парламентских (537) выборов.

Согласно информации МВД, уже 8 октября соответствующая цифра возросла до 3 153 сообщений. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 233 уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Кто ответит за подкуп

Видно, что внимание общественности к нарушениям на выборах растет, а вместе с ней и реагирование полиции. Если в 2015 году неравнодушным жителям нашего дома так и не удалось довести дело до “победного”, то сейчас правоохранители все же противодействуют нарушителям.

Но закон прописан так, что наибольшей угрозе за подкуп подвергаются именно те, кто взял взятку и те, кто ее давал.

Трудно вспомнить хоть один случай в истории независимой Украины, когда бы заказчик подкупа попадал за решетку. А вот другие участники часто привлекались к ответственности.

— У нас есть ответственность для лиц, принявших материальную выгоду: наблюдателей, членов комиссии, избирателей. Для кандидатов нет. Это было решением парламента во время очень краткосрочной дискуссии, по настоянию народного депутата Руслана Князевича, изъяли ответственность для кандидата, который получил выгоду для того, чтобы быть зарегистрированным. Ответственность для стороны, которая дает деньги, осталась, — рассказывает Айвазовская.

За подкуп предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы до двух лет, два года общественных работ или 6,8 тыс. грн штрафа.

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То есть если вы договорились проголосовать за кандидата/партию и получили за это 300 грн, то если этот факт станет известен, вам, возможно, придется платить 6,8 тыс. грн.

Поэтому стоит задуматься, стоит ли ваш голос того, чтобы подвергать себя значительной опасности в будущем. Даже если вам предлагают деньги за голосование за кандидата, за которого вы и так собирались отдать голос.

— Голос стоит очень дешево, ведь система подкупа работает так, что вы получаете часть денег, как аванс, а после выборов — остальную часть. Но, поскольку речь идет о преступниках, в 99% случаев вторая часть денег не выплачивается. За эти 300-500 грн, вы становитесь преступником и рискуете, по меньшей мере, репутацией, — рассказывает Айвазовская.

О ком докладывать полиции

Председатель правления общественной сети ОПОРА надеется, что с новым законодательством приговоров за нарушение избирательного процесса станет больше. Однако искажение результатов выборов является самой большой проблемой.

Поэтому кроме того, чтобы самому не становиться частью преступления, следует сообщать и о противоправных действиях. Например, если вам в устной форме предлагают неправомерную выгоду за голосование за кандидата или партию, сообщите об этом правоохранителям, предварительно записав разговор.

То же касается и подкупов онлайн. Об этом можно сообщать в Киберполицию, а скриншоты станут дополнительным доказательством.

Если же вы получили неправомерную выгоду, но не хотите быть участником преступления, то и из такой ситуации есть выход.

— Есть лица, которые вовлечены в преступление, но если они сами сообщают о нем, то их государство опекает и гарантирует безопасность. В данном случае это — лишение ответственности, если такой человек не является организатором преступления, — говорит Айвазовская.

Также мы часто можем увидеть площадки, которые строят или обновляют к местным выборам. А рядом с ними — табличка с наилучшими пожеланиями от определенного кандидата.

О них можно сообщать в полицию, но если с их помощью “агитирует” человек, сейчас занимает должность в местной власти. Тогда это можно расценивать как злоупотребление властными полномочиями.

В общем, во время местных выборов следить за их проведением необходимо не только правоохранителям, но и гражданам.

Особенно это касается собственного поведения. Помните, что обещанные средства преступники могут и не заплатить, и даже если вы получите их, то следующие пять лет, вероятно, придется терпеть в облсовете людей, которые даже не думают улучшать жизнь региона.

Но если вместо того, чтобы закрывать глаза, а иногда и самим брать взятки, мы будем сообщать о них правоохранителям, промышлять ними перестанут и сами кандидаты.

Владислав Бомбела