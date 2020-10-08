Місцеві вибори 2020: за скільки купують голоси і що за це загрожує

До місцевих виборів 2020 року залишається трохи більше двох тижнів. Водночас зростає і кількість порушень, зокрема випадків підкупу громадян.

Ця проблема залишається дуже гострою в Україні і її порушують чи не на кожних виборах.

Завдяки ухваленню нового виборчого кодексу є надія, що фіксуватимуть більше порушень, а реакція правоохоронців стане більш жорсткою.

Та й людям варто задуматися про те, чи продавати свій голос, адже відповідальність, насамперед, нестимуть саме вони.

Що можна вважати підкупом

Згідно із законом кримінальна відповідальність передбачена за надання неправомірної вигоди виборцю за дії, які вчинятимуться на користь одного з кандидатів.

Неправомірною вигодою можуть бути не лише гроші, а й майно, пільги, послуги тощо, вартість яких перевищує 3% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто нині підкупом можна вважати будь-який “подарунок” ціною від 65 грн, за який зобов’язують, наприклад, проголосувати за кандидата.

Зазвичай підкупом на виборах вважають:

голосування за заздалегідь погодженого кандидата;

передачу виборчого бюлетеня іншій людині;

голосування на виборчій дільниці більше одного разу;

заздалегідь погоджена відмова від голосування за кандидата/партію.

Раніше ж підкупом вважалася лише грошова винагорода, за вказані дії. Голова правління ВГО Громадянська мережа ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла Фактам ICTV, що нині цю проблему виправили.

– Зараз саме визначення передбачає, що підкупом є не лише товари, послуги, цінні папери, подарункові сертифікати, а й продукти харчування, тютюнові, алкогольні вироби. Не обов’язково здійснювати заклик голосувати чи не голосувати за кандидата/партію. Достатньо згадування його імені, назви політичної партії, логотипу чи зображення, – каже Айвазовська.

А “купувати” голоси певні політсили і кандидати звикли задешево. І навряд чи на місцевих виборах 2020 року щось зміниться.

Ціна голосу

Нині за голос виборця пропонують близько 200-300 гривень, що насправді є смішними грошима за п’ять років у владі. Фактично голос людини купують за копійки, яких не вистачить навіть на те, щоб закупити продуктів на місяць.

Інколи кандидати йдуть на додаткові “жертви”, щоб здобути голоси виборців. Наприклад, на місцевих виборах у 2015 році в нашому під’їзді пропонували проголосувати за одного з кандидатів, щоб отримати невелику неправомірну грошову вигоду та замінити поштові скриньки.

Більш прибутковим підкупом може бути також створення кандидата-двійника, який зареєструється для того, щоб відводити голоси від справжнього висуванця.

– Двійників можна вважати підкупом, якщо буде встановлено отримання вигоди. В понятті підкуп щодо виборця, кандидата, члена комісії, спостерігача важливим нюансом є вигода, – каже Айвазовська.

СБУ вже затримала депутата обласної ради в Кіровоградській області, який заплатив людині 10 тис. грн за реєстрацію кандидатом-двійником на місцевих виборах у певній громаді. В цьому випадку він мав мотив: отримати вигоду через введення виборців в оману.

За словами голови правління Громадської мережі ОПОРА, відомі випадки, коли політтехнологи шукали людей з певним ім’ям та прізвищем для реєстрації кандидатом на місцевих виборах. Пропонували за це близько $1 тис.

Станом на 18 вересня Нацполіція відкрила дев’ять кримінальних проваджень щодо підкупу виборців.

– На сьогодні вже зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. До ЄРДР внесено відомості щодо 34 кримінальних правопорушень, з яких дев’ять за ст. 160 ККУ (Підкуп виборця), – повідомили в прес-службі МВС 18 вересня.

Увага поліції до порушень виборчого процесу набагато більша, хоча місцеві вибори і вважаються найменш важливими в Україні.

На 7 жовтня правоохоронці отримали 2 913 заяв щодо місцевих виборів. За інформацією Айвазовської, це в кілька разів перевищує повідомлення під час останніх президентських (614) та парламентських (537) виборів.

Згідно з інформацією МВС, вже 8 жовтня відповідна цифра зросла до 3 153 повідомлень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 233 кримінальних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Хто відповість за підкуп

Бачимо, що увага громадськості до порушень на виборах зростає, а разом з нею і реагування поліції. Якщо у 2015 році небайдужим мешканцям нашого будинку так і не вдалося довести справу до “переможного”, то зараз правоохоронці все ж протидіють порушникам.

Та закон прописаний так, що найбільшій загрозі за підкуп піддаються саме ті, хто взяв хабар та ті, хто його давав.

Важко пригадати хоч один випадок в історії незалежної України, коли б замовник підкупу потрапляв за ґрати. А от інші учасники часто притягувалися до відповідальності.

– У нас є відповідальність для осіб, які прийняли матеріальну вигоду: спостерігачів, членів комісії, виборців. Для кандидатів немає. Це було рішення парламенту під час дуже короткотермінової дискусії, за наполяганням народного депутата Руслана Князевича, вилучили відповідальність для кандидата, який отримав вигоду для того, щоб бути зареєстрованим. Відповідальність для сторони, яка дає гроші, залишилася, – розповідає Айвазовська.

За підкуп передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі до двох років, двох років громадських робіт або 6,8 тис. грн штрафу.

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Тобто якщо ви домовилися проголосувати за кандидата/партію і отримали за це 300 грн, то якщо цей факт стане відомим, вам, можливо, доведеться платити 6,8 тис. грн.

Тому варто задуматися, чи вартий ваш голос того, щоб наражати себе на значну небезпеку у майбутньому. Навіть якщо вам пропонують гроші за голосування за кандидата, за якого ви й так збиралися віддати голос.

– Голос коштує дуже дешево, адже система підкупу працює так, що ви отримуєте частину грошей, як аванс, а після виборів – іншу частину. Але, оскільки йдеться про злочинців, у 99% випадків друга частина грошей не виплачується. За ці 300-500 грн, ви стаєте злочинцем і ризикуєте, щонайменше, репутацією, – розповідає Айвазовська.

Про кого доповідати поліції

Голова правління громадської мережі ОПОРА сподівається, що із новим законодавством вироків за порушення виборчого процесу стане більше. Проте спотворення результатів виборів є найбільшою проблемою.

Тому крім того, щоб самому не ставати частиною злочину, варто повідомляти й про протиправні дії. Наприклад, якщо вам в усній формі пропонують неправомірну вигоду за голосування за кандидата або партію, повідомте про це правоохоронців, попередньо записавши розмову.

Те саме стосується і підкупів онлайн. Про це можна повідомляти в Кіберполіцію, а скріншоти стануть додатковим доказом.

Якщо ж ви отримали неправомірну вигоду, але не бажаєте бути учасником злочину, то й з такої ситуації є вихід.

– Є особи, які втягнуті в злочин, але якщо вони самі повідомляють про нього, то їх держава опікає і гарантує безпеку. У цьому випадку це – позбавлення відповідальності, якщо така людина не є організатором злочину, – каже Айвазовська.

Також ми часто можемо побачити майданчики, які будують або оновлюють до місцевих виборів. А поруч з ними – табличка з найкращими побажаннями від певного кандидата.

Про них також можна повідомляти в поліцію, але якщо з їх допомогою “агітує” людина, яка нині займає посаду у місцевій владі. Тоді це можна розцінювати як зловживання владними повноваженнями.

Загалом, під час місцевих виборів пильнувати за їхнім проведенням необхідно не лише правоохоронцям, але й громадянам.

Особливо це стосується власної поведінки. Пам’ятайте, що обіцяні кошти злочинці можуть й не заплатити, та навіть якщо ви отримаєте їх, то наступні п’ять років, ймовірно, доведеться терпіти в облраді людей, які навіть не думають покращувати життя регіону.

Та якщо замість закривати очі, а інколи й самим брати хабарі, ми повідомлятимемо про них правоохоронців, промишляти ними перестануть й самі кандидати.

Владислав Бомбела