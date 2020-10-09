Киев в оранжевой: в Украине обновили карантинные зоны

В Украине обновили карантинное зонирование. На два недели до красной зоны войдут город Канев Черкасской области и город Сумы.

С 12 октября Киев с желтой зоны эпидемиологической опасности перейдет в оранжевую.

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В оранжевую зону также войдут:

город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Терейской районы Волынской области;

город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Полтава и Миргород Полтавской области;

города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевской, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манькивский, Монастирищенский, Смоленской, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области.

Коронавирус в Украине

9 октября в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 5 804 новых случаев.

Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Харьковской области — 603, Киеве — 567, Одесской области — 403 и Хмельницкой — 330.