СБУ инициировала блокировки соцсетей РФ в Google и Apple

Служба безопасности Украины инициировала блокировку российских приложений на электронных площадках Google и Apple.

СБУ обратились к компаниям Google LLC и Apple Inc относительно распространения на их сервисах Play Market и App Store приложений российских соцсетей, против которых действуют ограничительные санкции.

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Также было отправлено обращение в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории Украины, о соблюдении требований законодательства.

Блокировка российских соцсетей

Украинские специалисты по кибербезопасности начали сотрудничать с международными коллегами для полномасштабного блокирования социальной сети ВКонтакте на территории Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, государство будет ставить на учет людей, которые будут пользоваться российской социальной сетью ВКонтакте, и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Нацполициею.