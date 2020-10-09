СБУ ініціювала блокування соцмереж РФ у Google та Apple

Служба безпеки України ініціювала блокування російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple.

СБУ звернулись до компаній Google LLC та Apple Inc щодо поширення на їхніх сервісах Play Market та App Store додатків російських соцмереж, проти яких діють обмежувальні санкції.

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Також було відправлене звернення до МЗС України з проханням проінформувати іноземних партнерів, які працюють на території України, про дотримання вимог законодавства.

Блокування російських соцмереж

Українські спеціалісти з кібербезпеки почали співпрацювати з міжнародними колегами для повномасштабного блокування соціальної мережі ВКонтакте на території України.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, держава ставитиме на облік людей, які користуватимуться російською соціальною мережею ВКонтакте, і у разі продовження поширення забороненого російського контенту вони матимуть справу з Нацполіцією.