PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

СБУ ініціювала блокування соцмереж РФ у Google та Apple

Служба безпеки України ініціювала блокування російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple.

СБУ звернулись до компаній Google LLC та Apple Inc щодо поширення на їхніх сервісах Play Market та App Store додатків російських соцмереж, проти яких діють обмежувальні санкції.

Читайте: ВКонтакте обійшла блокування і знову доступна в Україні

Також було відправлене звернення до МЗС України з проханням проінформувати іноземних партнерів, які працюють на території України, про дотримання вимог законодавства.

Блокування російських соцмереж

Українські спеціалісти з кібербезпеки почали співпрацювати з міжнародними колегами для повномасштабного блокування соціальної мережі ВКонтакте на території України.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, держава ставитиме на облік людей, які користуватимуться російською соціальною мережею ВКонтакте, і у разі продовження поширення забороненого російського контенту вони матимуть справу з Нацполіцією.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка