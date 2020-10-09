Полиция Харькова арестовала преступников, распространявших вредоносное программное обеспечение в интернете.

Благодаря вирусу хакеры получали личные пароли и логины жертв, заходили на страницы в соцсетях, игровые и электронные банковские акануты и тому подобное. После этого они выводили с них средства.

Преступной группе удалось проникнуть в более 100 млн пользовательских учетных записей.

Известно, что среди них, кроме жителей Харькова, были граждане, которые сейчас проживают в США, Вьетнаме, Китае, России и Германии.

Читайте: Киберполиция закрыла магазин косметики, укравший у клиентов 300 тыс. грн

Правоохранительные органы провели обыски в местах проживания хакеров. Нашли и изъяли мобильную и компьютерную технику, наличные и банковские карточки, обнаружили специальное программное обеспечение.

Фигурантам дела грозит до шести лет тюрьмы по ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).











Выводили деньги через чужие аккаунты: в Харькове задержали группу хакеров / 3 фотографии

6 октября киберполиция арестовала 30-летнего харьковчанина, который незаконно продавал сильнодействующие препараты. Мужчина реализовывал торговлю на специальном сайте целых пять лет.

Заказы он отсылал по почте, используя фиктивные документы.