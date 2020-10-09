Поліція Харкова заарештувала злочинців, які поширювали шкідливе програмне забезпечення в інтернеті.

Завдяки вірусу хакери отримували особисті паролі та логіни жертв, заходили на сторінки у соцмережах, ігрові та електронні банківські аканути тощо. Після цього вони виводили з них кошти.

Злочинній групі вдалося проникнути до понад 100 млн користувацьких облікових записів.

Відомо, що серед них, окрім мешканців Харкова, були громадяни, які наразі проживають у США, В’єтнамі, Китаї, Росії та Німеччині.

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Правоохоронні органи провели обшуки у місцях проживання хакерів. Знайшли та вилучили мобільну та комп’ютерну техніку, готівку та банківські картки, виявили спеціальне програмне забезпечення.

Фігурантам справи загрожує до шести років у в’язниці за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).











Виводили гроші через чужі акаунти: у Харкові затримали групу хакерів / 3 фотографии

6 жовтня кіберполіція заарештувала 30-річного харків’янина, який незаконно продавав сильнодіючі препарати. Чоловік реалізовував торгівлю на пеціальному сайті цілих п’ять років.

Замовлення він надсилав поштою, використовуючи фіктивні документи.