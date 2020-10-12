Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер припустив, що мер Харкова Геннадій Кернес, який проходить лікування в німецькій клініці Шаріте через зараження на коронавірус, не повернеться в Україну до місцевих виборів.

За його словами, зараз Кернес відчуває себе погано.

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Також Кучер зазначив, що спершу Кернес, як і багато харків’ян, не визнавав проблему коронавірусу.

– У цьому і є велика проблема. Це проблема, у якій він знаходиться, і проблема загалом Харківського регіону – ви знаєте, що останнім часом ми в антилідерах. Мене це вкрай турбує. До певного часу Харків взагалі не визнавав коронавірус. На жаль, але є люди, які до сьогодні не бачать і не чують нічого про нього. А лікарні переповнені, – сказав Кучер.

Коронавірус у Кернеса

10 вересня Геннадія Кернеса – мера Харкова, госпіталізували у міську лікарню. У нього виявили позитивний результат тесту на коронавірус та двостороннє запалення легень.

16 вересня Кернеса літаком доставили до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування від Covid-19 у реанімаційному відділенні.

2 жовтня у Геннадія Кернеса тест на коронавірус показав негативний результат.