Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною у питанні повернення кордонів – Дуда

Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною в питанні кордонів, які повинні бути повернені до міжнародно визнаних.

Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

Він пояснив, що це означає як повернення контролю України над окупованими частинами Луганської та Донецької областей, так і повернення контролю над Кримом.

– Я хочу чітко підкреслити, що питання Криму важливе. Ми стоїмо на позиції, що півострів сьогодні окупований і говоримо про це на міжнародних форумах. Санкції, ухвалені у зв’язку з російською агресією, є абсолютно зрозумілими. Тому ми вважаємо, що доки не відбудеться деокупація, політику санкцій потрібно рішуче продовжувати, – заявив Дуда.

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Також Анджей Дуда нагадав, що у 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ, тому Україна може розраховувати на її підтримку.

13 жовтня Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси.

Про що можуть домовитися сторони і чого чекати від візиту польського президента в Україну – читайте в матеріалі.