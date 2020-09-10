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Факты / Украина

Украина, Польша и Литва планируют сотрудничать в сфере безопасности

Украина и Польша планируют организовать площадку для сотрудничества ведомств безопасности, к которой также приобщат Литву.

Об этом договорились секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох во время видеоконференции 10 сентября.

— Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать, — уточнил Алексей Данилов.

Читайте: Украина, Польша и Литва призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы

Сейчас самое время развивать сотрудничество в сфере безопасности между странами из-за вмешательства РФ в дела Беларуси. По мнению Алексея Данилова, это может иметь негативные последствия и для Украины.

Люблинский треугольник

28 июля 2020 года Украина, Польша и Литва подписали совместную декларацию о создании политического формата Люблинский треугольник.

Ее утвердили в польском городе Люблин.

Главная цель формата — координация действий между странами.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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