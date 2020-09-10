Украина и Польша планируют организовать площадку для сотрудничества ведомств безопасности, к которой также приобщат Литву.
Об этом договорились секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох во время видеоконференции 10 сентября.
— Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать, — уточнил Алексей Данилов.
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Сейчас самое время развивать сотрудничество в сфере безопасности между странами из-за вмешательства РФ в дела Беларуси. По мнению Алексея Данилова, это может иметь негативные последствия и для Украины.
Люблинский треугольник
28 июля 2020 года Украина, Польша и Литва подписали совместную декларацию о создании политического формата Люблинский треугольник.
Ее утвердили в польском городе Люблин.
Главная цель формата — координация действий между странами.