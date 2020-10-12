Встреча Зеленского и Дуды: о чем могут договориться стороны

Президент Польши Анджей Дуда 12 октября — в Украине с официальным визитом. В Киеве он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, по результатам которых планируют подписать ряд двусторонних документов.

А 13 октября Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу, где примут участие в работе украинско-польского экономического форума, посвященному развитию портовой инфраструктуры Одессы.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква накануне сообщил, что Польша остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе, поэтому президенты будут говорить не только о политике, историческом прошлом, но и об экономических связях.

Какие отношения сложились между Украиной и Польшей в последнее время, что означает визит Дуды и чего ожидать от встречи — читайте в материале.

Товарооборот между странами

Товарооборот между Польшей и Украиной имеет стабильно высокие показатели. В июне этого года посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в течение 2016-2019 годов он увеличился более чем на 50%.

В частности, за 2018 год показатель товарооборота между странами достиг €7 млрд, что было на €600 млн больше, чем в 2017 году. Тогда же вырос и польский экспорт и импорт в Украину. Стоимость польских товаров, отправленных на украинский рынок, выросла до €4,46 млрд, импорт вырос с €2,14 млрд до €2,56 млрд.

Всей статистики товарооборота между странами за 12 месяцев 2019 года еще нет, но Бартош Цихоцкий убежден, что можно говорить о $7 млрд.

Польские инвестиции в Украине колеблются на уровне $800 млн. Капитал сосредоточен в банковском и финансовом секторах (около 46%) и в промышленности — прежде всего, перерабатывающей (около 33%).

Значительная часть польских инвестиций приходится также на торговлю и услуги (9,5%).

Ситуация с заробитчанами

В январе этого года Нацбанк Украины обнародовал отчет, согласно которому в 2019 году в Польше работало около 1 млн украинцев. Значительную часть составляли представители рабочих профессий.

Данные Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству свидетельствуют, что только 480 тыс. украинцев по состоянию на вторую половину 2019 года платили взносы в фонд социального страхования, то есть работали там легально.

В то же время украинцы из Польши за 2019 год перевели в Украину $3,68 млрд.

О том, что Польша заинтересована ​​в украинских заробитчанах, свидетельствуют еще одни цифры. Только в первом полугодии 2020 года польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 270 360 виз, а за аналогичный период 2019-го — 484 377.

Но такое резкое уменьшение количества виз в этом году было из-за локдауна в связи с пандемией коронавируса, когда не работали польские консульства и визовые центры в Украине.

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Чего Украине ожидать от этого визита

По словам политолога Игоря Рейтеровича, встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды важна по двум причинам.

Во-первых, Польша для Украины без преувеличения является стратегическим партнером и адвокатом в Европе. Второй важный аспект — экономическое сотрудничество.

— Я от этой встречи ожидаю дальнейших совместных шагов по урегулированию исторических вопросов. Ведь не секрет, что у нас различаются подходы к определенным темам, которые, в основном, связаны со Второй мировой войной. Поэтому получается, что история — это то, что нас, с одной стороны, объединяет, а с другой — разъединяет.

Кроме того, Игорь Рейтерович убежден, что сейчас очень удобный момент для решения подобных вопросов. Ведь после победы на президентских выборах в Польше для Анджея Дуды нет смысла в ближайшие несколько лет эксплуатировать историческую тему.

Поскольку выборы закончились, открывается окно возможностей — урегулировать исторические вопросы и плавно перейти к вопросам экономики, большей защиты наших заробитчан, лучшего обмена товарами и получить дополнительную поддержку в противостоянии с Россией.

Что касается анонсированного украинского-польского экономического форума, то, по словам политолога, во время него могут не столько подписать новые соглашения, как детализировать предыдущие и обсудить вопросы, которые возникли недавно.

— К примеру, вопрос заробитчан у нас никогда не контролировался властями, хотя должно было быть наоборот. Ведь это наши граждане, которые едут туда работать, а потом отправляют заработанные деньги в Украину. Соответственно, мы должны их защищать.

Учитывая это, по мнению Игоря Рейтеровича, по результатам встречи можно организовать взаимовыгодное сотрудничество, возможно, подписать новые инвестиционные соглашения, экономические проекты, например, по газу, который Польша закупает в США, и о планах закупки которого говорила также Украина.

Виктория Гирко