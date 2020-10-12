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Факты / Украина / Общество

Жесткого локдауна не будет, но карантин усилят — Степанов

На заседании Кабмина 13 октября усилят карантин.

В то же время жесткого локдауна не будет, заявил в эфире Свободы Слова на ICTV глава Минздрава Максим Степанов.

— Мы считаем, что нужно запретить любые массовые мероприятия в красной зоне. В зеленой зоне массовые мероприятия будут проводиться в количестве не более 50 человек, в желтой — не более 30 человек, и 20 в оранжевой, — заявил Степанов.

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Министр заявил, что после массовых мероприятий растет количество больных в стране.

— Невозможно устраивать мероприятия на 10-20-30 тыс. человек и говорить, почему у нас столько людей в больницах. Это связанные вещи, так не бывает. Нравятся кому-то или нет, но это правила безопасности каждого гражданина, — заявил глава Минздрава.

Он добавил, что люди устали от карантина, но они всегда смотрят на лидеров.

Усиление карантина в Украине

В Украине в красной и оранжевой зонах усилят карантин. В стране готовят дополнительные госпитале в трех городах.

Ряд решений по борьбе с распространением коронавируса приняли во время последнего совещания у президента Украины 11 октября.

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