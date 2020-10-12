Киев с понедельника, 12 октября, снова переходит в оранжевую зону.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что будет после 31 октября, продлят ли карантин и на какой срок.

— Прогноз тут можно дать единственный – еще полтора года у нас будут действовать повышенные противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.

Читайте: В Киеве заканчиваются койки для больных Covid-19, Кличко просит помощи

По его мнению, продление карантина — исключительно юридическое действие и прерогатива Кабмина. Он его может продлевать, а может не продлевать.

— У нас пандемия будет продолжаться. Также будет увеличиваться госпитализация больных. Все регионы готовятся именно к этому. Лечебная сеть приводится к повышенной готовности, – рассказал Олег Рубан.

На данный момент по решению правительства карантин продлен до 31 октября.

Распределение по зонам

В Украине обновили карантинное зонирование. С 12 по 25 октября на две недели в красную зону войдут город Канев Черкасской области и город Сумы.

В красной зоне запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским электротранспортом.