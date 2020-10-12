Жорсткого локдауну не буде, але карантин посилять – Степанов

На засіданні Кабміну 13 жовтня посилять карантинні обмеження.

Водночас жорсткого локдауну не буде, заявив в ефірі Свободи Слова на ICTV очільник МОЗ Максим Степанов.

– Ми вважаємо, що потрібно заборонити будь-які масові заходи у червоній зоні. У зеленій зоні масові заходи проводитимуться за кількістю не більше 50 осіб, у жовтій – не більше 30 людей, та 20 у помаранчевій, – заявив Степанов.

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Міністр заявив, що після масових заходів є зростання кількості хворих у країні.

– Неможливо влаштовувати заходи на 10-20-30 тис. людей і говорити, чому в нас стільки людей в лікарні. Це пов’язані речі, так не буває. Подобаються комусь чи ні, але це правила безпеки кожного громадянина, – заявив очільник МОЗ.

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Він додав, що люди втомилися від карантину, але вони завжди дивляться на лідерів.

Посилення карантину в Україні

В Україні у червоній та помаранчевій зонах посилять карантин. У країні готують додаткові госпіталі у трьох містах.

Низку рішень щодо боротьби з поширенням коронавірусу ухвалили під час останньої наради у президента України 11 жовтня.