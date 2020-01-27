Польша требует возврата полной территориальной целостности Украины – Дуда

Президент Польши Дуда заявил, что Польша требует возврата преимущества международного права и возврат полной территориальной целостности Украины.

Об этом он сообщил во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, они вместе с Зеленским обсудили ситуацию в Украине, об отношениях с Россией, о оккупации Донбасса и Крыма.

– Мы говорили о ситуации в Украине, об отношениях с Россией, о оккупации Донбасса и Крыма. Для Польши вопрос однозначен – мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возвращение полной территориальной целостности Украины – это наша однозначная позиция. Украина всегда может рассчитывать на нас, – отметил Дуда.

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Также Дуда добавил, что спрашивал у Зеленского о ходе переговоров в нормандском формате и о том, на что можно надеяться в ближайшее время.

– Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы сосед рады, что Вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения, – заявил Дуда .

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.