Зустріч Зеленського і Дуди: про що можуть домовитися сторони

Президент Польщі Анджей Дуда 12 жовтня – в Україні з офіційним візитом. У Києві він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським, за результатами яких планують підписати низку двосторонніх документів.

А 13 жовтня Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква напередодні повідомив, що Польща залишається одним з найбільших торговельних партнерів України у Європі, тому президенти говоритимуть не лише про політику, історичне минуле, а й про економічні зв’язки.

Які відносини склалися між Україною і Польщею протягом останнього часу, що означає візит Дуди і чого чекати від зустрічі – читайте в матеріалі.

Товарообіг між країнами

Товарообіг між Польщею та Україною має стабільно високі показники. У червні цього року посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що протягом 2016-2019 років він збільшився на понад 50%.

Зокрема, за 2018 рік показник товарообігу між країнами досяг €7 млрд, що було на €600 млн більше, ніж у 2017 році. Тоді ж зріс і польський експорт та імпорт в Україну. Вартість польських товарів, відправлених на український ринок, зросла до €4,46 млрд, імпорт зріс з €2,14 млрд до €2,56 млрд.

Усієї статистики товарообігу між країнами за 12 місяців 2019 року ще немає, але Бартош Ціхоцький переконаний, що можна говорити про $7 млрд.

Польські інвестиції в Україні коливаються на рівні $800 млн. Капітал зосереджений у банківському та фінансовому секторах (близько 46%) та в промисловості – передусім, переробній (близько 33%).

Значна частина польських інвестицій припадає також на торгівлю та послуги (9,5%).

Ситуація із заробітчанами

У січні цього року Нацбанк України оприлюднив звіт, згідно з яким у 2019 році в Польщі працювало близько 1 млн українців. Значну частину становили представники робітничих професій.

Дані Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування свідчать, що лише 480 тис. українців станом на другу половину 2019 року сплачували внески у фонд соціального страхування, тобто працювали там легально.

Водночас українці з Польщі за 2019 рік переказали в Україну $3,68 млрд.

Про те, що Польща зацікавлена в українських заробітчанах, свідчать ще одні цифри. Тільки у першому півріччі 2020 року польські консульські установи видали громадянам України 270 360 віз, а за аналогічний період 2019-го – 484 377.

Але таке різке зменшення кількості віз цьогоріч було через локдаун у зв’язку з пандемією коронавірусу, коли не працювали польські консульства та візові центри в Україні.

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Чого Україні очікувати від цього візиту

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди важлива з двох причин.

По-перше, Польща для України без перебільшення є стратегічним партнером і адвокатом в Європі. Другий важливий аспект – економічне співробітництво.

– Я від цієї зустрічі очікую подальших спільних кроків щодо врегулювання історичних питань. Адже не секрет, що в нас різняться підходи до певних тем, які, переважно, пов’язані з Другою світовою війною. Тому виходить, що історія – це те, що нас, з одного боку, об’єднує, а з іншого – роз’єднує.

Крім того, Ігор Рейтерович переконаний, що зараз дуже зручний момент для вирішення подібних питань. Адже після перемоги на президентських виборах у Польщі для Анджея Дуди немає сенсу найближчі кілька років експлуатувати історичну тему.

Оскільки вибори закінчилися, відкривається вікно можливостей – врегулювати історичні питання і плавно перейти до питань економіки, більшого захисту наших заробітчан, кращого обміну товарами і отримати додаткову підтримку у протистоянні з Росією.

Що стосується анонсованого українсько-польського економічного форуму, то, за словами політолога, під час нього можуть не стільки підписати нові угоди, як деталізувати попередні і обговорити питання, які виникли нещодавно.

– До прикладу, питання заробітчан у нас ніколи не контролювалося владою, хоча мало би бути навпаки. Адже це наші громадяни, які їдуть туди працювати, а потім відправляють зароблені гроші в Україну. Відповідно, ми повинні їх захищати.

Враховуючи це, на думку Ігоря Рейтеровича, за результатами зустрічі можна організувати взаємовигідне співробітництво, можливо, підписати нові інвестиційні угоди, економічні проекти щодо, наприклад, газу, який Польща закуповує у США, і про плани закупівлі якого говорила також Україна.

Вікторія Гірко