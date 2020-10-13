PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Кабмін обмежує масові заходи у зеленій, жовтій та помаранчевій зонах карантину

Кабмін вводить нові обмеження щодо проведення масових заходів у зеленій, жовтій, помаранчевій та червоній зонах карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні 13 жовтня.

Читайте: Кабмін відправляє учнів на 15-денні канікули

Зміни в карантині щодо масових заходів:

  • не більше 50 людей у зеленій зоні;
  •  не більше 30 у жовтій;
  •  не більше 20 у помаранчевій;
  • заборона масових заходів у червоній зоні.

Карантин в Україні 

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня через поширення коронавірусу.

У школах України запровадили канікули у період з 15 по 30 жовтня. Університети рекомендують перевести на дистанційне навчання.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка