Кабмін обмежує масові заходи у зеленій, жовтій та помаранчевій зонах карантину

Кабмін вводить нові обмеження щодо проведення масових заходів у зеленій, жовтій, помаранчевій та червоній зонах карантину.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні 13 жовтня.
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Зміни в карантині щодо масових заходів:
- не більше 50 людей у зеленій зоні;
- не більше 30 у жовтій;
- не більше 20 у помаранчевій;
- заборона масових заходів у червоній зоні.
Карантин в Україні
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня через поширення коронавірусу.
У школах України запровадили канікули у період з 15 по 30 жовтня. Університети рекомендують перевести на дистанційне навчання.