PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Не будет иметь юридических последствий: как пройдет всенародный опрос 25 октября

Формат анонсированного Владимиром Зеленским опроса еще согласовывается. Известно, что опрос в отличие от референдума не будет иметь прямых юридических последствий.

— Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для нашего общества, — отмечают в ОП.

Офис Зеленского утверждает, что 25 октября украинцам поставят те вопросы, которые раньше никто не ставил.

По словам бывшего журналиста Сергея Лещенко, команда президента ежедневно будет обнародовать по одному вопросу, которые вместе будут представлены на местных выборах.

Предполагается, что для этого “документа” выделят отдельную урну, которую будут контролировать волонтерские группы.

Всенародный опрос

13 октября президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом прийти на местные выборы 25 октября, и анонсировал проведение всенародного опроса в этот день.

Украинцам предложат ответить на пять важных вопросов, содержание которых пока не разглашается.

Источник: Офис президента

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка