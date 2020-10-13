Не будет иметь юридических последствий: как пройдет всенародный опрос 25 октября

Формат анонсированного Владимиром Зеленским опроса еще согласовывается. Известно, что опрос в отличие от референдума не будет иметь прямых юридических последствий.

— Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для нашего общества, — отмечают в ОП.

Офис Зеленского утверждает, что 25 октября украинцам поставят те вопросы, которые раньше никто не ставил.

По словам бывшего журналиста Сергея Лещенко, команда президента ежедневно будет обнародовать по одному вопросу, которые вместе будут представлены на местных выборах.

Предполагается, что для этого “документа” выделят отдельную урну, которую будут контролировать волонтерские группы.

Всенародный опрос

13 октября президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом прийти на местные выборы 25 октября, и анонсировал проведение всенародного опроса в этот день.

Украинцам предложат ответить на пять важных вопросов, содержание которых пока не разглашается.