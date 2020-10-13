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Факти / Україна / Політика

Не матиме юридичних наслідків: як пройде всенародне опитування 25 жовтня

Формат анонсованого Володимиром Зеленським опитування ще узгоджується. Наразі відомо, що опитування на відміну від референдуму не матиме прямих юридичних наслідків.

– Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, – зазначають в ОП.

Офіс Зеленського переконує, що 25 жовтня українцям поставлять ті запитання, які раніше ніхто не ставив.

За словами колишнього журналіста Сергія Лещенка, команда президента щодня буде оприлюднювати по одному питанню, які разом будуть представлені на місцевих виборах.

Передбачається, що для цього “документа” буде окрема урна, яку контролюватимуть волонтерські групи.

Всенародне опитування

13 жовтня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із закликом прийти на місцеві вибори 25 жовтня, та анонсував проведення всенародного опитування в цей день.

Українцям запропонують дати відповідь на п’ять важливих запитань, зміст яких наразі невідомий.

Джерело: Офіс президента

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