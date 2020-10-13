Вакцина от гриппа 2020: где и как сделать прививку

В Украине начинает холодать, а значит не за горами ухудшение эпидемиологической ситуации. В этом году к традиционному гриппу добавится еще и коронавирус. И если от последнего вакцины пока нет, то от первого защититься вполне реально.

Вакцинация — эффективный способ защиты от гриппа. Факты ICTV узнали, какие вакцины есть в Украине и как лучше прививаться.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в страну завезли 30,3 тыс. доз трехвалентной южнокорейской вакцины Джиси Флю, 45 тыс. доз трехвалентной голландской вакцины Инфлувак. В течение двух недель ожидается поставка французского вещества Ваксигрипп Тетра.

Читайте: В Украине будет новая вакцина от гриппа — когда появится в аптеках

Вакцин в аптеках и клиниках пока нет

Но пока спасительное вещество от гриппа достать в аптеках практически невозможно. Согласно ресурсу Tabletki.ua, в киевских аптеках вакцин нет. Сайт Факты ICTV решил это проверить.

Мы обошли 10 точек в районе метро Позняки, вакцину обнаружили лишь в одной. Джиси Флю старого завоза нам готовы были продать за 272 грн. О новых поставках и стоимости вакцины осенью 2020 года фармацевты пока не говорят.

Нет вакцин и в частных киевских больницах. Посетив четыре клиники, мы попытались записаться на вакцинирование, но нам не удалось это сделать. В одной нам сообщили, что поставки ожидаются, однако сроки не указали. Стоимость вакцинирования в прошлом году была около 500 грн, в этом году будет немного дороже, точную цену не называют.

В еще одной нам сообщили, что вакцины будут с 16 октября, но записаться на эту процедуру можно прямо сейчас.

— Мы ждем вакцины. Будет южнокореская Джиси Флю и французская Ваксигрипп. Мы можем вас предварительно записать, а после поставок сразу же принять, — прокомментировала Фактам ICTV менеджер медицинского центра Ластивка.

То есть украинцы смогут сделать прививку осенью 2020, но стоит немного подождать.

Где и как лучше вакцинироваться

По словам специалистов, нет особой разницы, где и каким образом вакцинироваться. Главное, чтобы соблюдались правила хранения и транспортировки вещества — при температуре от двух до восьми градусов. После того, как вакцину достали из холодильника, ее нужно использовать в течение двух часов.

— Можно вакцинироваться веществом, которое хранится в клинике. Можно своим. В принципе, если вы ее нормально доставили с соблюдением всех норм, ничего страшного не будет, — объясняет вакцинолог медицинского центра Your-Baby Игорь Конобрицкий.

Первый вариант — привиться в государственной клинике. Для этого нужно записаться на прием к семейному врачу, который оценит состояние здоровья, поможет выбрать вакцину и направит на вакцинирование.

Сделать это может либо врач, либо специалист в манипуляционном кабинете. В этом случае нужно будет заплатить лишь за вакцину.

Аналогичную процедуру можно сделать и в частной клинике. Ее проведет терапевт после предварительной консультации или специалист манипуляционного кабинета. Здесь к стоимости вещества нужно добавить цену визита к специалисту.

Можно прийти со своей вакциной, однако нужно быть готовым к тому, что не все частные клиники сделают такую прививку.

— Мы вакцинируем только вакциной, которая хранится у нас. Мы за вас отвечаем и должны быть уверены, что это качественное вещество, — рассказали нам в приемной клиники Оксфорд Медикал.

Если же позволили привиться вакциной, купленной в аптеке, ее нужно правильно доставить. Для этого в аптеках дают в аренду под залог в среднем 500 грн мини-сумку. После возвращения сумки деньги возвращают.

Кто должен вакцинироваться

По словам вакцинолога Игоря Конобрицкого, прививаться необходимо всем украинцам.

— Я советую прививаться всем — от шести месяцев до 100 лет. Делать это нужно каждый год. Лучший период — с сентября до ноября. В это время завозят свежие вакцины от тех штаммов, циркуляция которых ожидается в новом эпидсезоне, — объясняет Игорь Конобрицкий.

Однако делать это только после консультации с врачом. Ни в коем случае нельзя покупать и колоть себе вакцину от гриппа самостоятельно. Готовиться к этой процедуре не нужно.

— Любой здоровый человек может пойти к врачу и сделать прививку, — добавляет вакцинолог.

Нельзя вакцинироваться лишь людям, которые болеют гриппом или другими заболеваниями, имеют ослабленный иммунитет. Также не рекомендуют делать это людям, которые контактировали с больными. Лучше выждать пару недель, чтобы отследить свое состояние.

Вакцина от гриппа хорошо переносится организмом человека.

Профилактика гриппа и ОРВИ

Помимо вакцинации от гриппа, существует ряд правил, которые помогут не заболеть в новом эпидсезоне.

Среди них — придерживание правил личной гигиены и полноценное питание.

О том, как не заболеть осенью, читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник