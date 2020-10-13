Вакцина від грипу 2020: де і як зробити щеплення

В Україну йде похолодання, а це означає, що не за горами погіршення епідеміологічної ситуації. Цього року до традиційного грипу додасться ще й коронавірус. І якщо від останнього вакцини поки немає, то від першого захиститися цілком реально.

Вакцинація – ефективний спосіб захисту від грипу. Факти ICTV дізналися, які вакцини є в Україні, і як краще робити цю процедуру.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, до країни завезли 30,3 тис. доз трьохвалентної південнокорейської вакцини Джісі Флю, 45 тис. доз трьохвалентної голландської вакцини Інфлувак. Протягом двох тижнів очікується доправлення французької речовини Ваксігрип Тетра.

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Вакцин в аптеках поки немає

Але поки що рятівну речовину від грипу придбати в аптеках практично неможливо. Згідно з ресурсом Tabletki.ua, у київських аптеках вакцин немає. Сайт Факти ICTV вирішив це перевірити.

Ми обійшли 10 точок в районі метро Позняки, вакцину виявили лише в одній. Джісі Флю із старих запасів нам готові були продати за 272 грн. Про нові постачання і вартість вакцини восени 2020 року фармацевти поки не говорять.

Немає вакцин і в приватних київських лікарнях. Відвідавши чотири клініки, ми спробували записатися на вакцинацію, але нам не вдалося це зробити. В одній нам повідомили, що доправлення очікують, проте терміни не вказали. Вартість вакцинації торік була близько 500 грн, цьогоріч буде трішки дорожче, точну ціну не називають.

У ще одній нам повідомили, що вакцини будуть з 16 жовтня, але записатися на цю процедуру можна зараз.

– Ми чекаємо вакцини. Буде південнокорейська Джісі Флю і французька Ваксігрип. Ми можемо вас попередньо записати, а після поставок відразу ж прийняти, – прокоментувала Фактам ICTV менеджер медичного центру Ластівка.

Тобто українці зможуть зробити щеплення восени 2020, але варто трішки почекати з доставлення речовини.

Де і як краще вакцинуватися

За словами фахівців, немає особливої ​​різниці, де і яким чином краще вакцинуватися. Головне, щоб дотримувалися правила зберігання і транспортування речовини – за температури від двох до восьми градусів. Після того, як вакцину дістали з холодильника, її потрібно використати протягом двох годин.

– Можна вакцинуватися речовиною, яка зберігається у клініці. Можна своєю. В принципі, якщо ви її нормально доставили з дотриманням всіх норм, нічого страшного не буде, – пояснює вакцинолог медичного центру Your-Baby Ігор Конобрицький.

Перший варіант – зробити щеплення у державній клініці. Для цього потрібно записатися на прийом до сімейного лікаря, який оцінить стан здоров’я, допоможе обрати вакцину і направить на вакцинацію.

Зробити це може або лікар, або фахівець у маніпуляційному кабінеті. У цьому разі потрібно буде заплатити лише за вакцину.

Аналогічну процедуру можна зробити і у приватній клініці. Її проведе терапевт після попередньої консультації чи фахівець маніпуляційного кабінету. Тут до вартості речовини потрібно додати ціну візиту до фахівця.

Можна прийти зі своєю вакциною, однак потрібно бути готовим до того, що не всі приватні клініки зроблять таке щеплення.

– Ми вакцинуємо лише вакциною, яка зберігається у нас. Ми за вас відповідаємо і повинні бути впевнені, що це якісна речовина, – розповіли нам у приймальні клініки Оксфорд Медікал.

Якщо ж дозволили зробити щеплення вакциною, купленою в аптеці, її потрібно правильно доправити. Для цього в аптеках дають в оренду під заставу у середньому 500 грн міні-сумку. Після повернення сумки гроші повертають.

Хто повинен вакцинуватися

За словами вакцинолога Ігоря Конобрицького, щеплення роботи необхідно всім українцям.

– Я раджу робити щеплення всім – від шести місяців до 100 років. Робити це потрібно щороку. Кращий період – з вересня до листопада. У цей час завозять свіжі вакцини від тих штамів, циркуляція яких очікується у новому епідсезоні, – пояснює Ігор Конобрицький.

Однак робити це можна лише після консультації з лікарем. У жодному разі не можна купувати і колоти собі вакцину від грипу самостійно. Готуватися до цієї процедури не потрібно.

– Будь-яка здорова людина може піти до лікаря і зробити щеплення, – додає вакцинолог.

Не можна вакцинуватися лише людям, які хворіють на грип або інші захворювання, мають ослаблений імунітет. Також не рекомендують робити це людям, які контактували з хворими. Краще почекати кілька тижнів, що відстежити свій стан.

Вакцина від грипу добре переноситься організмом людини.

Профілактика грипу та ГРВІ

Крім вакцинації від грипу, існує низка правил, які допоможуть не захворіти у новому епідсезоні.

Серед них – дотримання правил особистої гігієни та повноцінне харчування.

Про те, як не захворіти восени, читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік