Общественный транспорт, магазины и рынки в Харькове продолжат работу в обычном режиме.

Город 15 октября попал в красную карантинную зону, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

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Терехов призвал харьковчан соблюдать карантин, а правоохранительные органы — следить за его соблюдением на транспорте.

— Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров — помогите городу не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться, — говорится в обращении Терехова.

Закрытыми в Харькове будут развлекательные зоны ТРЦ.

Правила карантина

В большинстве городов и районов, попавших в красную зону карантина, а не будут останавливать общественный транспорт.

Также в некоторых регионах не будут останавливать работу учреждения торговли, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: Харьковский горсовет