Общественный транспорт, магазины и рынки в Харькове продолжат работу в обычном режиме.
Город 15 октября попал в красную карантинную зону, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
Читайте: Киев вне списка: в Украине резко выросло количество городов красной зоны карантина
Терехов призвал харьковчан соблюдать карантин, а правоохранительные органы — следить за его соблюдением на транспорте.
— Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров — помогите городу не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться, — говорится в обращении Терехова.
Закрытыми в Харькове будут развлекательные зоны ТРЦ.
Правила карантина
В большинстве городов и районов, попавших в красную зону карантина, а не будут останавливать общественный транспорт.
Также в некоторых регионах не будут останавливать работу учреждения торговли, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Источник: Харьковский горсовет