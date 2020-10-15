В красной зоне не будут останавливать общественный транспорт — Ляшко

В большинстве городов и районов, попавших в красную зону карантина, не будут останавливать общественный транспорт.

Также в некоторых регионах не будут останавливать работу учреждения торговли, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он пояснил, что в городах продолжат работу детские сады.

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Новые зоны карантина

В Украине обновили карантинное зонирование. Киев остался в оранжевой зоне.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций до красной зоны отнесли Ивано-Франковск, Полтаву, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Новое карантинное зонирования в Украине начнет работать с понедельника, 19 октября.