Громадський транспорт, магазини та ринки у Харкові продовжить роботу у звичайному режимі.

Місто 15 жовтня потрапило до червоної карантинної зони, заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

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Терехов закликав харків’ян дотримуватися карантинних обмежень, а правоохоронні органи – стежити за їх дотриманням в транспорті.

– Прошу вас, не перекладайте на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів – допоможіть місту не залишитися без громадського транспорту, а значить, допоможіть йому і далі жити, працювати і розвиватися, – йдеться в зверненні Терехова.

Закритими будуть розважальні зони ТРЦ.

Правила карантину

У більшості міст та районів, які потрапили у червону зону карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт.

Також в деяких регіонах не будуть зупиняти роботу заклади торгівлі, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Джерело: Харківська міськрада