Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, какие запреты будут действовать в Харькове из-за попадания города в красную зону карантина.

В городе будут работать магазины и транспорт, пишет Кучер у себя в Telegram-канале.

— Наибольшее количество инфекции распространяется в общественном транспорте. Вместе с этим транспорт связан с жизнедеятельностью города. Тогда, когда мы останавливали транспорт, это достаточно повлияло на экономику. Мы не можем этого допустить, — заявил Алексей Кучер.

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Что запретят в Харькове:

работу заведений питания и ТРЦ после 20.00;

кинотеатры, спортзалы и фитнес-центры;

посещение социальных или реабилитационных учреждений для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

По состоянию на 15 октября показатели заболеваемости на территории Харьковской области — 292,75 человек на 100 тыс. населения, показатели по городу Харькову — 398,75 на 100 тыс.

Харьков в красной зоне

15 октября Харьков попал в красную зону карантина.

Городские власти уже заявили, что общественный транспорт, магазины и рынки продолжит работу в обычном режиме.

Полностью будут закрыты развлекательные зоны ТРЦ.

Источник: Алексей Кучер