Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнив, які заборони діятимуть у Харкові через потрапляння міста у червону зону карантину.

У місті працюватимуть магазини та транспорт, пише Кучер у себе в Telegram-каналі.

– Найбільша кількість інфекції поширюється в громадському транспорті. Разом з цим транспорт пов’язаний з життєдіяльністю міста. Тоді, коли ми зупиняли транспорт, це досить вплинуло на економіку. Ми не можемо цього допустити, – заявив Олексій Кучер.

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Що заборонять у Харкові:

роботу закладів харчування та ТРЦ після 20.00;

кінотеатри, спортзали та фітнес-центри;

відвідування соціальних або реабілітаційних установ для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Станом на 15 жовтня показники захворюваності на території Харківської області – 292,75 на 100 тис. населення, показники по місту Харкову – 398,75 на 100 тис.

Харків у червоній зоні

15 жовтня Харків потрапив у червону зону карантину.

Міська влада уже заявила, що громадський транспорт, магазини та ринки у місті продовжить роботу у звичайному режимі.

Повністю будуть закриті розважальні зони ТРЦ.

Джерело: Олексій Кучер