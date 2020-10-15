Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер поссорился с депутатами областного совета из-за ситуации с коронавирусом, используя нецензурную лексику.

Ссора началась во время сессии областного совета, трансляция которой велась в прямом эфире. Заместитель главы облсовета Владимир Скоробагач обратился к заместителю Кучера — руководителю штаба по противодействию коронавирусу Тарасу Пастуху, и заявил, что в Харьковской области катастрофическая ситуация с коронавирусом из-за плохой работы Департамента здравоохранения ОГА.

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— Работа провалена, однозначно. И все, что вы в будущем будете делать, это все бред чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области, — отметил Скоробагач.

Главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру не понравилась критика в адрес Департамента и он ответил, что нужно привести конкретные примеры хаоса в ведомстве.

— Бред это то, что вы сейчас городите. Потому что нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили бы о том, что у нас в Департаменте хаос. Что вы делали пять лет, чтобы была другая ситуация? Ничего вы не делали вместе с Булахом, — отметил Кучер.

Заместитель главы облсовета Владимир Скоробогач после этого подошел к Кучеру и разговор перешел на крики. Далее глава ОГА обозвал трутнем одного из депутатов областного совета.

Спор прекратил председатель областного совета Сергей Чернов.

Скандал из-за концерта в Харькове

После концерта Оли Поляковой в Харькове развернулся скандал из-за несоблюдения противоэпидемических мер.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что такие легкомысленные действия и отношения к здоровью граждан приведет к тому, что в украинских больницах закончатся кровати и медицинские работники.

Концерт ко Дню учителя в Харькове проводился под эгидой местных властей. По данным полиции, на нем присутствовало около 2 тыс. человек.

В результате ГУ ЧП в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.