Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер посварився з депутатами обласної ради через ситуацію з коронавірусом, використовуючи нецензурну лексику.

Сварка розпочалася під час сесії обласної ради, трансляція якої велася у прямому ефірі. Заступник голови облради Володимир Скоробагач звернувся до заступника Кучера – керівника штабу з протидії коронавірусу Тараса Пастуха, та заявив, що у Харківській області катастрофічна ситуація з коронавірусом через погану роботу Департаменту охорони здоров’я ОДА.

Читайте: Не повернеться до виборів: Кучер розповів про стан Кернеса

– Робота провалена, однозначно. І все, що ви у майбутньому будете робити, це все маячня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно вживати рішучих заходів, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області, – зазначив Скоробагач.

Голові Харківської ОДА Олексію Кучеру не сподобалась критика на адресу Департаменту і він відповів, що потрібно навести конкретні приклади хаосу у відомстві.

– Маячню це ви зараз городите. Тому що немає абсолютно конкретних прикладів, які говорили б про те, що у нас в Департаменті хаос. Що ви робили п’ять років, щоб була інша ситуація? Нічого ви не робили разом з Булахом, – наголосив Кучер.

Заступник голови облради Володимир Скоробогач після цього підійшов до Кучера і розмова перейшла на крики. Далі голова ОДА обізвав трутнем одного з депутатів обласної ради.

Суперечку припинив голова обласної ради Сергій Чернов.

Скандал через концерт у Харкові

Після концерту Олі Полякової у Харкові розгорнувся скандал через недотримання протиепідемічних заходів.

Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що такі легковажні дії та ставлення до здоров’я громадян призведе до того, що в українських лікарнях закінчаться ліжка і медичні працівники.

Концерт до Дня вчителя в Харкові проводився під егідою місцевої влади. За даними поліції, на ньому були присутні близько 2 тис. людей.

В результаті ГУ НП в Харківській області порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.