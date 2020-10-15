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Факти / Україна / Суспільство

У червоній зоні не зупинятимуть громадський транспорт – Ляшко

У більшості міст та районів, які потрапили у червону зону карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт.

Також в деяких регіонах не будуть зупиняти роботу заклади торгівлі, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він пояснив, що у містах продовжать роботу дитячі садочки.

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Нові зони карантину

В Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли Івано-Франківськ, Полтаву, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Нове карантинне зонування в Україні почне діяти з понеділка, 19 жовтня.

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