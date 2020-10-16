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Факти / Україна / Політика

Чому кількість нардепів хочуть скоротити до 300 – пояснення ОП

Заради поліпшення ефективності держуправління, президент України Володимир Зеленський ініціював скорочення народних депутатів.

Ще у 2019 році Зеленський ініціював законопроект про внесення змін до Конституції, яким, зокрема, пропонується зменшити кількість народних депутатів до трьохсот. Законопроект Рада попередньо схвалила, а Конституційний суд визнав його законним.

Аби ініціатива набула чинності потрібне лише фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів.

Читайте: Зеленський озвучив фінальні запитання всенародного опитування

В Офісі президента зазначили, що ухвалити рішення лише силами партії Слуга народу неможливо, тому, аби переконати решту народних бранців, Володимир Зеленський запропонував народу сказати своє слово.

– Третє питання у загальнонаціональному опитуванні, як уже відомо, буде таким: Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Якщо люди скажуть Так, жоден політик – скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу – не зможе заперечити волю народу, – заявили у прес-службі Офісу президента.

У представництві очільника держави підкреслили, що загальнонаціональне опитування не є референдумом, а отже, не матиме прямих юридичних наслідків.

Загальнонаціональне опитування

Про свою ініціативу проведення всенародного опитування президент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня, зазначивши, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями: 

  1. Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі?
  3. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
  4. Чи потрібно легалізувати в Україні медичний канабіс?
  5. Чи потрібно порушити питання про виконання Будапештського меморандуму?

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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