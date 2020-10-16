В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили о поступлении предложений от других стран по продаже приложения Дія.
— В течение этих недель происходит много переговоров, в частности с Японией, с Грузией (…) Очень много внимания к этому продукту — это действительно революционный продукт, мы первые в мире запустили цифровой паспорт.
Многие страны разбирают подробно этот опыт и хотят его повторить. Есть запросы на развитие и покупку мобильного приложения, — заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
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Он отметил, что на результатах Украины в сфере внедрения электронной документации сегодня сосредоточено внимание европейских партнеров и других стран.
— Я уверен, что цифровые паспорта через несколько лет станут правилом на международной арене, и трансграничность будет достигнута, — заявил Вискуб.
Новые возможности приложения Дія
В Украине обновили приложение Дія.
Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.
В Дії доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.