В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили о поступлении предложений от других стран по продаже приложения Дія.

— В течение этих недель происходит много переговоров, в частности с Японией, с Грузией (…) Очень много внимания к этому продукту — это действительно революционный продукт, мы первые в мире запустили цифровой паспорт.

Многие страны разбирают подробно этот опыт и хотят его повторить. Есть запросы на развитие и покупку мобильного приложения, — заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.