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Факты / Украина / Общество

Мы первые в мире: иностранные государства хотят купить приложение Дія

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили о поступлении предложений от других стран по продаже приложения Дія.

— В течение этих недель происходит много переговоров, в частности с Японией, с Грузией (…) Очень много внимания к этому продукту — это действительно революционный продукт, мы первые в мире запустили цифровой паспорт.

Многие страны разбирают подробно этот опыт и хотят его повторить. Есть запросы на развитие и покупку мобильного приложения, — заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

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Он отметил, что на результатах Украины в сфере внедрения электронной документации сегодня сосредоточено внимание европейских партнеров и других стран.

— Я уверен, что цифровые паспорта через несколько лет станут правилом на международной арене, и трансграничность будет достигнута, — заявил Вискуб.

Новые возможности приложения Дія

В Украине обновили приложение Дія.

Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.

В Дії доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.

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