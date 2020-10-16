У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили про надходження пропозицій від інших країн щодо продажу застосунку Дія.

– Упродовж цих тижнів відбувається багато переговорів, зокрема з Японією, з Грузією (…) Дуже багато уваги до цього продукту – це справді революційний продукт, ми перші у світі запустили цифровий паспорт. Багато країн розбирають детально цей досвід, хочуть повторити. Є запити на розвиток і купівлю мобільного застосунку, – заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

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Він наголосив, що на результатах України у сфері впровадження електронної документації сьогодні зосереджена увага європейських партнерів та інших країн.

– Я впевнений, що цифрові паспорти через кілька років стануть певним правилом на міжнародній арені, і транскордонності буде досягнуто, – заявив Вискуб.

Нові можливості додатку Дія

В Україні оновили додаток Дія. Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.

У Дії доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.