Мы уже значительно продвинулись в установлении мира на Донбассе — Зеленский

Во время рабочего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский дал интервью местному изданию Demirören. Глава страны поделился ожиданиями от официального визита и сотрудничества в целом.

Об ожиданиях от переговоров

— Содержание нашего диалога настолько широко, что невозможно выделить что-то основное. С самого важного — сотрудничество в области экономики и энергетики, инвестиции, создание совместных предприятий.

Соглашение о свободной торговле

По словам Зеленского, Украина и Турция очень разные страны, но у них есть мощный потенциал. Поэтому соглашение о свободной торговле затянулась, однако сейчас его подписание на финишной прямой.

Инвестиции Турции в Украину

Президент Украины положительно оценивает инвестиции Турции — одни турецкие компании строят дороги в Украине, другие обеспечивают связью. Главная задача — наладить сотрудничество в банковской сфере, в инфраструктуре и судостроении.

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Сотрудничество в оборонной промышленности

— Мы наблюдаем за турецкими беспилотниками, которые показали себя с наилучшей стороны. В Украине производят двигатели для дронов, поэтому будет вполне логично начать совместное производство.

Ситуация в Донбассе

— Мы уже значительно продвинулись по сравнению с тем, с чего начинали, когда я пришел к власти. Во-первых, удалось изменить формат переговоров — разговаривать с помощью дипломатов лучше, чем с помощью пушек.

Во-вторых, из плена освободили много украинских граждан. За последние 80 дней на Донбассе поддерживается режим прекращения огня, если не считать некоторые провокационные ситуации.

Как утверждает Зеленский, война на Востоке может закончиться в любой день. Однако нужно провести полную деоккупацию и вернуть все оккупированные территории.

О Крыме

Президент рассказал, о системе мероприятий под названием Крымская платформа. Он надеется, что это поможет вернуть контроль над полуостровом. К ней хотят привлечь представителей Меджлиса и непосредственно Турцию.

Пять вопросов от Зеленского

Владимир Зеленский озвучил пять вопросов всенародного опроса, которое состоится 25 октября.

Известно, что во время выборов, кроме бюллетеня, граждане получат отдельный листок с важными вопросами о судьбе страны.