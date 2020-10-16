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Факты / Украина

Суицид в армии: за украинскими военными ввели усиленное наблюдение

В украинской армии  меняется подход за наблюдением за психическим здоровьем бойцов.

Сослуживцы следят за настроением и реакцией на телефонные разговоры с семьей и близкими.

— Мы сейчас по опыту НАТО, а точнее Вооруженных сил США, внедрили в войсках работу групп наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих, — рассказал представитель Главного управления морально-психологического обеспечения, полковник Ярослав Калиниченко.

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Группа военных следит за бойцами и особенностям их поведения. Заранее их учат выявлять признаки стресса и суицидального поведения у сослуживцев. Члены этой группы или сами помагают сослуживцу или передают информацию офицеру-психологу.

В Киеве бывший военный поджег своего сына

В Подольском районе Киева отец поджег кровать со своим сыном. Ребенок умер.

35-летний отец забрал ребенка в гости, однако отдавать матери отказался. Он закрылся в квартире и не пускал ее внутрь.

Затем мужчина запустил угарный газа в квартиру и поджег кровать ребенка.

Источник: РБК-Украина

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