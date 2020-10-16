Суїцид в армії: за українськими військовими ввели посилений нагляд

У Подільському районі Києва батько підпалив ліжко зі своїм сином. Дитина померла.

35-річний батько забрав дитину на гостини, проте віддавати матері відмовився. Він закрився у квартирі і не пускав її всередину.

Потім чоловік запустив чадного газу в квартиру і підпалив ліжко дитини.