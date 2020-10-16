Суїцид в армії: за українськими військовими ввели посилений нагляд

В українській армії змінюється підхід за спостереженням за психічним здоров’ям бійців.
Товариші стежать за настроєм і реакцією на телефонні розмови з родиною та близькими.
– Ми зараз з досвіду НАТО, а точніше Збройних сил США, впровадили у військах роботу груп спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців, – розповів представник Головного управління морально-психологічного забезпечення, полковник Ярослав Калініченко.
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Група військових стежить за бійцями та особливостям їхньої поведінки. Заздалегідь їх вчать виявляти ознаки стресу та суїцидальної поведінки у товаришів. Члени цієї групи або самі допомагають бійцям або передають інформацію офіцеру-психологу.
У Києві колишній військовий підпалив свого сина
У Подільському районі Києва батько підпалив ліжко зі своїм сином. Дитина померла.
35-річний батько забрав дитину на гостини, проте віддавати матері відмовився. Він закрився у квартирі і не пускав її всередину.
Потім чоловік запустив чадного газу в квартиру і підпалив ліжко дитини.