Близько 2 млн українців потребують медичного канабісу. Ненаркотична марихуана може допомогти пацієнтам з сильним болем і людям з психічними розладами.

Про це заявили в Офісі президента України.

Конопля без наркотичного ефекту може використовуватися як легке знеболювальне.

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У представництві глави держави зазначили, що це може допомогти онкохворим, які зараз змушені приймати тяжкі та небезпечні препарати.

Крім того, досвід інших країн свідчить про те, що марихуана може допомагати при депресіях і посттравматичних розладах, а це важливо для військових, які повертаються з війни.

Загальнонаціональне опитування

Про свою ініціативу проведення всенародного опитуванняпрезидент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня, зазначивши, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями: