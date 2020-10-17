Порушення виборчого процесу: поліція за добу відкрила 24 кримінальні справи

Поліцейські за минулу добу, 16 жовтня відкрили 24 кримінальні провадження, які пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

Загалом у поліцію надійшло 256 заяв і повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано: 36 – у Києві, 29 – у Київській області, 24 – у Дніпропетровській, 22 – у Донецькій, 15 – в Одеській, 14 – у Харківській, 13 – у Миколаївській, по 10 – у Закарпатській, Запорізькій та Рівненській областях.

Загалом з 5 вересня, відколи почалася виборча кампанія, територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5 206 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Складено 1 286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.