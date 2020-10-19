За две недели до голосования на местных выборах в Украине, у президента появилась свежая идея — задать 5 вопросов.

Зеленский хочет узнать у украинцев: поддерживают ли они введение пожизненного заключения для коррупционеров, создание свободной экономической зоны на Донбассе, сокращение количества нардепов до 300, легализацию каннабиса в медицинских целях и безопасности гарантии, определенные Будапештским меморандумом.

Удивились инициативе президента в собственной команде. Спикер Рады Разумков заверил: на опрос Зеленского государство не выделяло денег. Ни словом, ни духом об этом и в ЦИК.

В конце концов, на Банковой разъяснили: опрашивать людей будут волонтеры на улице, возле участков для голосования. Для этого напечатают всего 5 млн анкет.

Организацию опроса президент оплатит или из собственных средств, либо за счет меценатов. А услышать каждого, мол, ему очень надо. Ведь реформу народовластия слуги готовят.

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В то же время наибольший интерес вызвал другой вопрос — о легализации медицинского каннабиса.

Ранее украинцев заманивали на избирательные участки дешевыми продуктами на ярмарках, теперь опросам про каннабис. И это, говорят специалисты, может сработать.

Такую технологию могут обернуть и против самого президента, — убеждены специалисты. По крайней мере, оппоненты хоть сейчас готовы поставить ему 5 своих вопросов.

Поэтому поможет ли такая технология партии президента на местных выборах — еще большой вопрос. Ведь все давно уже “вкурили” победную тактику слуг. И не стесняются использовать их методы. Как кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко.

У претендента на кресло мэра Одессы, шоумена Олега Филимонова юмористические предвыборные технологии.

Дошло до того, что политики специально засылают своих казачков, которые весь день катаются в маршрутках и нахваливают нужного кандидата.

Если в Одессе агитируют в маршрутках, то в Киеве вербуют таксистов.

А вот Ирина Верещук решила быть непосредственно с народом. И пересела со своего дирижабля, на котором кружилась над Киевом, на собственный автобус.

Не унывают избиратели и в Херсоне. Там претенденты в мэры танцевальным батлом их развлекают.

Судя по количеству спортсменов, которые баллотируются, можно будет даже спортивные соревнования устраивать. В Киевском облсовете по боксу, а в Киевском городском совете по футболу.

Как изменились правила голосования

Согласно ст. 144 Конституции Украины, очередные выборы 2020 в органы местного самоуправления проводятся в последнее воскресенье октября пятого года их полномочий. В этом году они приходятся на воскресенье 25 октября.

Закон о местных выборах предусматривает, что голосование проводится с 08.00 до 20.00 без перерыва.

В большинстве городов избиратель на участке получит четыре бюллетеня. В одном из этих бюллетеней надо будет выбирать среди фамилий кандидата на должность городского головы, а в остальных — проголосовать за партию и в соседней ячейке вписать номер кандидата от этой же партии.