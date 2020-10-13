Утром 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса во время местных выборов.

По его словам, это будет частью народовластия, которого уже так давно стремятся достичь в Украине. В опросе планируют задать украинцам пять вопросов.

Многие уже говорят о незаконности такого решения и возможности проведения только социологического опроса возле избирательных участков.

Факты ICTV пообщались с председателем правления Центра прикладных политических исследований Пента, политологом Владимиром Фесенко, чтобы узнать, чего ждать от опроса на местных выборах 2020.

— Стал ли анонс опроса своеобразной неожиданностью?

— Элемент неожиданности, определенного сюрприза есть. Но никакого шока я здесь не вижу. Еще до президентских выборов Зеленский говорил, что подобное ему нравится и он собирается это реализовывать.

Одно из его обещаний, которых было не так уж и много, касалось именно проведения подобных опросов — по швейцарскому примеру. Ему это очень нравится, и сейчас есть попытка это реализовать.

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В сентябре, как я помню, в Верховной Раде начали рассматривать соответствующий законопроект. То есть было известно, что нечто подобное будут делать. Другое дело — неожиданность, что это привязывают к 25 октября, хотя в парламенте были слухи, что опрос привяжут к местным выборам.

Идея соответствует мировоззрению Зеленского, его обещаниям. В общем, это форма прямой демократии, и ничего плохого или страшного в этом нет.

— Какие вопросы мы можем увидеть 25 октября?

— Мне кажется, что в вопросах будут сюрпризы. Скорее всего, из того, что уже обсуждается. Но здесь есть нюансы, не стоит выносить на первый опрос вопросы, которые раскалывают общество.

Например, языковой вопрос. Тем более, что от этого выиграют только оппоненты Зеленского.

Но президент обещал вынести на референдум вопрос о продаже земли иностранцам. Поэтому можем увидеть и этот вопрос. Тем более, что это не будет окончательным решением. Сейчас речь идет о консультативном голосовании.

Предполагаю, что на голосование могут вынести вопросы, касающиеся обещаний Зеленского и определенных законодательных инициатив, которые уже заявлены в Верховной Раде. Например, сокращении депутатского корпуса до 300 человек, лишения нардепов мандата за те или иные нарушения и тому подобное.

— Должны ли применяться ограничения при опросе? Возможно, на законодательном уровне?

В законопроекте, который рассматривался в Верховной Раде, были ограничения. Например, что нельзя выносить на голосование вопросы, связанные с конфликтом на Донбассе. Вообще вопрос: нужно ли для проведения опроса принять законопроект в Верховной Раде?

Если такая потребность есть, то в ближайшие день-два, необходимо провести заседание парламента, чтобы быстро это урегулировать. Для этого нужно собрать и голоса. Думаю, что абсолютное большинство депутатов Слуги народа поддержат (проект закона — Ред.).

Кроме того, есть организационная проблема с планами Зеленского. Остается менее двух недель до голосования. Пока примут все это законодательно, пока реализуют соответствующие бюрократические процедуры — времени мало.

То есть с опросом есть две проблемы — скорость законодательного регулирования и время. Хватит ли времени на решение немалых организационных вопросов.

— Почему так поздно рассказали об опросе?

— Это больше вопрос к президенту и его команде. Я предполагаю, что они решили выложить козырь на финише предвыборной кампании к местным выборам. Понятно, что это реализация обещания Зеленского, что может понравиться многим в обществе.

— Какие еще цели может преследовать президент, кроме проведения опроса?

— Очевидно, что здесь есть политтехнологический контекст. С этой точки зрения было бы правильным с помощью опроса мобилизовать молодежный электорат Зеленского. Более половины его избирателей и сторонников партии — молодые люди.

Нужно выбрать вопрос, который был бы им интересен, мог бы их “завести” и привести на избирательные участки. Это такая форма мобилизации, консолидации своего электората.

Конечно, с организационной точки зрения, нужно было начинать подготовку чуть раньше, чтобы точно успеть. Но я не исключаю, что они (президент и его партия — Ред.) все рассчитали и успеют это сделать.

Возможно, так поздно об опросе объявили и по другой причине. Чтобы не было много времени для длительной дискуссии по вопросам, которые вынесут. Конечно, она так или иначе будет, но уже на финише предвыборной кампании. И сценарии дискуссии, как и вопросы, могут быть заданы уже командой президента.

Общался Владислав Бомбела