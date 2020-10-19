За два тижні до голосування на місцевих виборах в Україні, у президента з’явилася свіжа ідея – задати 5 питань.

Зеленський хоче дізнатися в українців: чи підтримують вони запровадження довічного ув’язнення для корупціонерів, створення вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості нардепів до 300, легалізацію канабісу в медичних цілях та безпекової гарантії, визначені Будапештським меморандумом.

Здивувались ініціативі президента у владній команді. Спікер Ради Разумков запевнив: на опитування Зеленського держава не виділяла грошей. Ні словом, ні духом про це і в ЦВК.

Врешті-решт, на Банковій роз’яснили: опитуватимуть людей волонтери на вулиці, біля дільниць для голосування. Для цього надрукують всього 5 млн анкет.

Організацію опитування президент оплатить або з власних коштів, або за рахунок меценатів. А почути кожного, мовляв, йому дуже треба. Бо ж реформу народовладдя слуги готують.

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Водночас найбільший інтерес викликало інше питання – про легалізацію медичного канабісу.

Раніше українців заманювали на виборчі дільниці дешевими продуктами на ярмарках, тепер опитуваннями про канабіс. І це, кажуть фахівці, може спрацювати.

Таку технологію можуть повернути і проти самого президента, – переконані фахівці. Принаймні, опоненти хоч зараз готові поставити йому 5 своїх запитань.

Тож чи допоможе така технологія партії президента на місцевих виборах – ще велике питання. Адже всі давно вже “вкурили” переможну тактику слуг. І не соромляться використовувати їхні методи. Як от кандидат у мери Одеси Євген Червоненко.

У претендента на крісло мера Одеси, шоумена Олега Філімонова гумористичні передвиборчі технології.

Дійшло до того, що політики спеціально засилають своїх козачків, які весь день катаються у маршрутках і нахвалюють потрібного кандидата.

Якщо в Одесі агітують у маршрутках, то в Києві вербують таксистів.

А от Ірина Верещук вирішила бути безпосередньо з народом. І пересіла зі свого дирижаблю, на якому кружляла над Києвом, на власний автобус.

Не сумують виборці і у Херсоні. Там претенденти у мери танцювальними батлами їх розважають.

Зважаючи на кількість спортсменів, які балотуються, можна буде навіть спортивні змагання влаштовувати. У Київській облраді з боксу, а в Київській міській раді з футболу.

Як змінилися правила голосування

Згідно зі ст. 144 Конституції України, чергові вибори 2020 до органів місцевого самоврядування відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року їхніх повноважень. Цьогоріч вони припадають на неділю 25 жовтня.

Закон про місцеві вибори передбачає, що голосування проводиться з 08.00 до 20.00 без перерви.

У більшості міст виборець на дільниці отримає чотири бюлетені. В одному з цих бюлетенів треба буде обирати серед прізвищ кандидата на посаду міського голови, а в решті – проголосувати за партію та в сусідній клітинці вписати номер кандидата від цієї ж партії.