PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Харькове произошло, как в Италии. Больных с Covid-19 развозят по больницам области

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, какие ограничения введут в регионе из-за отнесения области до красной зоны.

— Друзья, шутки закончились. Ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости Covid-19 будут усилены карантинные меры, — наголсив Кучер.

Также политик назвал все меры безопасности, вступающие в силу на две недели:

  • соблюдение социальной дистанции;
  • ношение масок в общественных местах;
  • регулярное мытье рук и использование антисептических средств.

Читайте: Препарат для лечения Covid-19 уже закупили и везут в Украину — Ляшко

— Вы поверили в чудо, но чуда не произошло.  Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области, — отчитывается о ситуации глава ОГА.

Ситуация с Covid-19 в Украине

В худшем случае Министерство здравоохранения прогнозирует 35 тыс. случаев заболеваний вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх