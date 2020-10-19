В Харькове произошло, как в Италии. Больных с Covid-19 развозят по больницам области

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, какие ограничения введут в регионе из-за отнесения области до красной зоны.

— Друзья, шутки закончились. Ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости Covid-19 будут усилены карантинные меры, — наголсив Кучер.

Также политик назвал все меры безопасности, вступающие в силу на две недели:

соблюдение социальной дистанции;

ношение масок в общественных местах;

регулярное мытье рук и использование антисептических средств.

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— Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области, — отчитывается о ситуации глава ОГА.

Ситуация с Covid-19 в Украине

В худшем случае Министерство здравоохранения прогнозирует 35 тыс. случаев заболеваний вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.