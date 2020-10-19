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Факты / Украина / Общество

35 тыс. за сутки: Минздрав озвучил худший прогноз по вирусным заболеваниям

В худшем случае Министерство здравоохранения прогнозирует 35 тыс. случаев заболеваний вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Об этом сообщил и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.

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Он также отметил, что сейчас трудно что-то прогнозировать, поскольку начался сезон острых респираторных заболеваний.

— Прогнозы относительно суточного количества в 20 тыс. человек вполне реальны. Мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тыс. вполне реальна, — добавил Кузин.

Между тем, ситуация с Covid-19 остается напряженной. По состоянию на 19 октября коронавирусом в Украине заболели еще 4 766 людей, общее количество больных составляет 303 638.

С начала пандемии умерли 5 673 украинцев, выздоровели 123 407 пациентов.

Источник: РБК-Украина

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