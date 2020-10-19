У Харкові сталося, як в Італії. Хворих з Covid-19 розвозять по лікарнях області

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, які обмеження введуть у регіоні через віднесення області до червоної зони.

– Друзі, жарти закінчилися. Ситуація в місті вкрай критична. Для запобігання захворюваності на Covid-19 будуть посилені карантинні заходи, – наголсив Кучер.

Також політик назвав усі заходи безпеки, які набувають чинності на два тижні:

дотримання соціальної дистанції;

носіння масок у громадських місцях;

регулярне миття рук та використання антисептичних засобів.

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– Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області, – звітує про ситуацію глава ОДА.

Ситуація з Covid-19 в Україні

У найгіршому випадку Міністерство охорони здоров’я прогнозує 35 тис. випадків захворювань на вірусні хвороби в Україні за добу. Сюди належать як коронавірус, так і грип.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива в кінці жовтня-на початку листопада.

Джерело: Олексій Кучер