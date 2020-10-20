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Факты / Украина / Политика

Нацштаб, бесплатные тесты и лекарства: Рада приняла постановление о борьбе с Covid-19

Верховная Рада приняла постановление О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

За соответствующее решение проголосовали 308 народных депутатов.

Рада приняла постановление о борьбе с Covid-19

Этот проект предусматривает обеспечение бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения пациентов с Covid-19.

После принятия закона тестирование на коронавирус в Украине будет покрывать госбюджет, то есть станет бесплатным.

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Что еще предусматривает документ:

  • создание штаба борьбы с вирусом во главе с президентом — для оперативного реагирования на распространение Covid-19.
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Ситуация с Covid-19 в Украине

В худшем случае Министерство здравоохранения прогнозирует 35 тыс. случаев заболеваний вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.

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