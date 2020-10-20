Рада ухвалила постанову про боротьбу з Covid-19

Верховна Рада ухвалила постанову Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

За відповідне рішення проголосувало 308 народних депутатів.

Цей проект передбачає забезпечення безкоштовними ліками для амбулаторного лікування пацієнтів з Covid-19.

Після ухвалення закону тестування на коронавірус в Україні покриватиме держбюджет, тобто стане безкоштовним.

Читайте: У разі інфікування Covid-19 лікарям виплатять 35 тис. грн

Що ще передбачає документ:

створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом – для оперативного реагування на поширення Covid-19;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Ситуація з Covid-19 в Україні

У найгіршому випадку Міністерство охорони здоров’я прогнозує 35 тис. випадків захворювань на вірусні хвороби в Україні за добу. Сюди належать як коронавірус, так і грип.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива в кінці жовтня-на початку листопада.