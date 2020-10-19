В случае инфицирования Covid-19 врачам выплатят 35 тыс. грн — законопроект

Комитет по вопросам здравоохранение 20 октября рассмотрит проект постановления Верховной Рады относительно противодействия распространению коронавирусной болезни.

Что предусматривает этот документ:

Создание штаба по противодействию эпидемии, который бы координировал работу Министерства здравоохранения, местных властей, правоохранительных органов и экспертов.

Запуск горячей линии для консультаций и направлений на тестирование.

Организация службы мобильного тестирования.

Восстановление службы неотложной медицинской помощи на местном уровне. Задача мобильных бригад — водитель и врач общей практики — оказывать помощь пациентам, которые лечатся дома.

Предоставление дополнительных социальных гарантий медицинским работникам.

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— Предлагается ввести выплаты в размере 15 прожиточных минимумов (около 35 тыс грн) медицинским работникам в случае инфицирования Covid-19. А также расширить перечень лиц, которым выплачиваются 300% надбавка к месячной заработной плате. В этот перечень добавить представителей немедицинских профессий бригад экстренной медицинской помощи и всех работников медучреждений, оказывающих помощь при лечении коронавирусной болезни. Медицинские работники также должны быть обеспечены бесплатным питанием, — отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

По его совам, средства для выполнения постановления Верховной Рады у государства есть. По данным Счетной палаты, по состоянию на 9 октября из фонда борьбы с Covid-19 использованы 29,8 млрд грн. Фонд насчитывает 66 млрд. грн.

Ситуация с Covid-19 в Украине

В худшем случае Министерство здравоохранения прогнозирует 35 тыс. случаев заболеваний вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.