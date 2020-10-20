Заезжают на зеленые зоны, потому что на Троещине нет парковок — Бусаев

Предприниматель и правозащитник Алексей Бусаев считает, что героев парковки станет в разы меньше, как только городская власть обустроит стоянки у дома.

Большинство зеленых придомовых территорий превратились в стихийные парковки. Это вызвано острой нехваткой парковочных мест в Деснянском районе.

— Троещина — самый густонаселенный район столицы. К тому же она продолжает строиться, а с увеличением числа жителей растет и количество автомобилей. Но новых массовых парковок и гаражей нет, — говорит кандидат от УДАРА Алексей Бусаев.

Застройка конца девяностых не предполагала подземные паркинги. Поэтому многие жители Троещины оставляют машины прямо во дворах, делится наблюдениями собеседник.

Это затрудняет движение пешеходам и другим автомобилистам. В чрезвычайных ситуациях припаркованные автомобили преграждают путь пожарным командам, врачам скорой помощи и мастерам аварийных служб.

— Когда карета скорой помощи не может заехать во двор, и санитарам приходится с носилками протискиваться между машинами по грязи — это дикость! Тем более в условиях пандемии, — возмущается Бусаев, который сам проживает на Троещине.

Пройти по дорожке в детский сад, не промочив обувь, Алексей не может даже после небольшого дождя — младшую дочку он часто берет на руки. Разбитая дорожка проходит через бывшую зеленую зону.

— Посмотрите на эти глубокие лужи! Припаркованные автомобили выезжают прямо на нашу дорожку, она вся грязи. Вчера поставили деревянные колышки, чтобы оградить. Но это ненадолго, — делится кандидат в депутаты Алексей Бусаев.

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Чтобы решить проблему, предприниматель и правозащитник Бусаев предлагает составить карту стихийных придомовых парковок и вместе с жителями решить какую часть территории оградить и заново озеленить, а какую — заасфальтировать и оборудовать на ней парковочные места.

— Личные средства передвижения жителей нашего города тонут в грязи. Я уверен, что многие заезжают на зеленые зоны, потому что попросту нет парковок. Мы обязаны создать для владельцев автомобилей удобную инфраструктуру, — подчеркивает Бусаев.

Органы самоуправления обязаны решать такие вопросы. Обустраивать дворы — дело избираемых депутатов, а не отдельных активистов, считает Алексей Бусаев.

— Я начал работать с представителями ОСМД, ОСН и местными жителями, и буду делать это на постоянной основе. Только так мой родной район и двор станет, наконец, зеленым и комфортным, — добавляет он.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве появились парковочные места для любителей штрафов.