Заїжджають на зелені зони, тому що на Троєщині немає парковок – Бусаєв

Підприємець та правозахисник Олексій Бусаєв вважає, що героїв парковки стане значно менше, як тільки міська влада облаштує стоянки біля будинку.

Більшість зелених прибудинкових територій перетворилися в стихійні парковки. Це викликано гострою нестачею місць для паркування в Деснянському районі.

– Троєщина – найбільш густонаселений район столиці. До того ж вона продовжує будуватися, а зі збільшенням числа жителів зростає і кількість автівок. Але нових масових парковок та гаражів немає, – каже кандидат від УДАРУ Олексій Бусаєв.

Забудова кінця дев’яностих не передбачала підземні паркінги. Тому багато жителів Троєщини залишають автівки прямо в дворах, ділиться спостереженнями співрозмовник.

Це ускладнює рух пішоходам та іншим автомобілістам. У надзвичайних ситуаціях припарковані автівки перекривають шлях пожежним командам, лікарям швидкої допомоги і майстрам аварійних служб.

– Коли карета швидкої допомоги не може заїхати в двір, і санітарам доводиться з носилками протискуватися між машинами по бруду – це дикість! Тим паче в умовах пандемії, – обурюється Бусаєв, який сам мешкає на Троєщині.

Пройти по доріжці в дитячий садок не промочивши взуття, Олексій не може навіть після невеликого дощу – молодшу дочку він часто бере на руки. Розбита доріжка проходить через колишню зелену зону.

– Подивіться на ці глибокі калюжі! Припарковані автомобілі виїжджають прямо на нашу доріжку, вона вся брудна. Вчора поставили дерев’яні кілочки, щоб захистити. Але це ненадовго, – ділиться кандидат в депутати Олексій Бусаєв.

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Щоб вирішити проблему, підприємець та правозахисник Бусаєв пропонує скласти карту стихійних прибудинкових парковок та разом з жителями вирішити, яку частину території захистити і заново озеленити, а яку – заасфальтувати та обладнати на ній паркомісця.

– Автівки жителів нашого міста тонуть у бруді. Я впевнений, що багато заїжджають на зелені зони, тому що просто немає парковок. Ми зобов’язані створити для власників автомобілів зручну інфраструктуру, – підкреслює Бусаєв.

Органи самоврядування зобов’язані вирішувати такі питання. Облаштовувати двори – справа обраних депутатів, а не окремих активістів, вважає Олексій Бусаєв.

– Я почав працювати з представниками ОСББ, ОСН та місцевими жителями, і буду робити це на постійній основі. Тільки так мій рідний район і двір стане, нарешті, зеленим і комфортним, – додає він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві з’явилися паркувальні місця для любителів штрафів.