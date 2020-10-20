Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступає перед Верховною Радою з традиційним щорічним посланням, в якому позначить стратегічні напрямки розвитку країни.
Зокрема, Зеленський відповість на багато питань, які часто ставлять останнім часом.
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумов розповів, що виступ президента триватиме близько години.
Виступ Володимира Зеленського заплановано на 10.00 за київським часом.
Порядок денний Верховної Ради
Засідання Верховної Ради 20 жовтня почнеться о 10.00. До 10.30 виступатимуть представники фракцій та груп.
Після цього о 10.30 буде послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.