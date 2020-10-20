Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступає перед Верховною Радою з традиційним щорічним посланням, в якому позначить стратегічні напрямки розвитку країни.

Зокрема, Зеленський відповість на багато питань, які часто ставлять останнім часом.

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумов розповів, що виступ президента триватиме близько години.

Виступ Володимира Зеленського заплановано на 10.00 за київським часом.

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